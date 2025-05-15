货币 / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
5.09 USD 0.06 (1.19%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHNR汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点4.85和高点5.20进行交易。
关注China Natural Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHNR新闻
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
日范围
4.85 5.20
年范围
0.45 5.20
- 前一天收盘价
- 5.03
- 开盘价
- 4.86
- 卖价
- 5.09
- 买价
- 5.39
- 最低价
- 4.85
- 最高价
- 5.20
- 交易量
- 87
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- 35.01%
- 6个月变化
- 825.45%
- 年变化
- 552.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值