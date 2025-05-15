Valute / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
4.95 USD 0.03 (0.61%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHNR ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.67 e ad un massimo di 5.10.
Segui le dinamiche di China Natural Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHNR News
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
Intervallo Giornaliero
4.67 5.10
Intervallo Annuale
0.45 5.20
- Chiusura Precedente
- 4.92
- Apertura
- 4.75
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Minimo
- 4.67
- Massimo
- 5.10
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- 31.30%
- Variazione Semestrale
- 800.00%
- Variazione Annuale
- 534.62%
21 settembre, domenica