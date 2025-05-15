Moedas / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
4.95 USD 0.14 (2.75%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHNR para hoje mudou para -2.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.74 e o mais alto foi 5.19.
Veja a dinâmica do par de moedas China Natural Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHNR Notícias
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
Faixa diária
4.74 5.19
Faixa anual
0.45 5.20
- Fechamento anterior
- 5.09
- Open
- 5.19
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.74
- High
- 5.19
- Volume
- 80
- Mudança diária
- -2.75%
- Mudança mensal
- 31.30%
- Mudança de 6 meses
- 800.00%
- Mudança anual
- 534.62%
