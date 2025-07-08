Dövizler / CHH
CHH: Choice Hotels International Inc
110.89 USD 1.12 (1.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHH fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.44 ve Yüksek fiyatı olarak 110.97 aralığında işlem gördü.
Choice Hotels International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
109.44 110.97
Yıllık aralık
109.33 157.86
- Önceki kapanış
- 109.77
- Açılış
- 110.97
- Satış
- 110.89
- Alış
- 111.19
- Düşük
- 109.44
- Yüksek
- 110.97
- Hacim
- 424
- Günlük değişim
- 1.02%
- Aylık değişim
- -6.56%
- 6 aylık değişim
- -16.30%
- Yıllık değişim
- -14.38%
21 Eylül, Pazar