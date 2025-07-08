通貨 / CHH
CHH: Choice Hotels International Inc
109.77 USD 1.36 (1.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHHの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり109.33の安値と111.43の高値で取引されました。
Choice Hotels International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHH News
- チョイスホテルズの株価、111.4ドルで52週安値を記録
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 111.4 USD
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Choice Hotels declares quarterly dividend of $0.2875 per share
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 116.05 USD
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Choice Hotels Stock: Staying Awhile Longer, As Global Travel Growth Sizzles (NYSE:CHH)
- Choice Hotels International: Price Target Trimmed, But Still A Buy (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Q2 EBITDA Up 2%
- Choice Hotels International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Choice Hotels (CHH) Q2 Earnings Top Estimates
- Choice Hotels beats Q2 earnings despite softer revenue
- Choice hotels acquires remaining stake in Canadian joint venture
- Analysts Estimate Hyatt Hotels (H) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Choice Hotels (CHH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Deutsche Bank upgrades Hyatt on asset sales, credit card upside
- UBS lowers Choice Hotels stock price target to $149 on RevPAR concerns
- Choice Hotels EVP Dragisich sells $13,247 in shares
1日のレンジ
109.33 111.43
1年のレンジ
109.33 157.86
- 以前の終値
- 111.13
- 始値
- 110.08
- 買値
- 109.77
- 買値
- 110.07
- 安値
- 109.33
- 高値
- 111.43
- 出来高
- 404
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- -7.50%
- 6ヶ月の変化
- -17.14%
- 1年の変化
- -15.25%
