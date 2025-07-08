クォートセクション
通貨 / CHH
CHH: Choice Hotels International Inc

109.77 USD 1.36 (1.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHHの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり109.33の安値と111.43の高値で取引されました。

Choice Hotels International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
109.33 111.43
1年のレンジ
109.33 157.86
以前の終値
111.13
始値
110.08
買値
109.77
買値
110.07
安値
109.33
高値
111.43
出来高
404
1日の変化
-1.22%
1ヶ月の変化
-7.50%
6ヶ月の変化
-17.14%
1年の変化
-15.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K