CHH: Choice Hotels International Inc

109.77 USD 1.36 (1.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHH hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.33 bis zu einem Hoch von 111.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Choice Hotels International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CHH News

Tagesspanne
109.33 111.43
Jahresspanne
109.33 157.86
Vorheriger Schlusskurs
111.13
Eröffnung
110.08
Bid
109.77
Ask
110.07
Tief
109.33
Hoch
111.43
Volumen
404
Tagesänderung
-1.22%
Monatsänderung
-7.50%
6-Monatsänderung
-17.14%
Jahresänderung
-15.25%
