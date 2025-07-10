Währungen / CHH
CHH: Choice Hotels International Inc
109.77 USD 1.36 (1.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHH hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.33 bis zu einem Hoch von 111.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Choice Hotels International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHH News
- Choice Hotels: Aktie erreicht 52-Wochen-Tief bei 111,4 USD
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 111.4 USD
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Choice Hotels beschließt Quartalsdividende von 0,2875 US-Dollar je Aktie
- Choice Hotels declares quarterly dividend of $0.2875 per share
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 116.05 USD
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Choice Hotels Stock: Staying Awhile Longer, As Global Travel Growth Sizzles (NYSE:CHH)
- Choice Hotels International: Price Target Trimmed, But Still A Buy (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Q2 EBITDA Up 2%
- Choice Hotels International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Choice Hotels (CHH) Q2 Earnings Top Estimates
- Choice Hotels beats Q2 earnings despite softer revenue
- Choice hotels acquires remaining stake in Canadian joint venture
- Analysts Estimate Hyatt Hotels (H) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Choice Hotels (CHH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Deutsche Bank upgrades Hyatt on asset sales, credit card upside
- UBS lowers Choice Hotels stock price target to $149 on RevPAR concerns
Tagesspanne
109.33 111.43
Jahresspanne
109.33 157.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 111.13
- Eröffnung
- 110.08
- Bid
- 109.77
- Ask
- 110.07
- Tief
- 109.33
- Hoch
- 111.43
- Volumen
- 404
- Tagesänderung
- -1.22%
- Monatsänderung
- -7.50%
- 6-Monatsänderung
- -17.14%
- Jahresänderung
- -15.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K