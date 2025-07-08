Валюты / CHH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHH: Choice Hotels International Inc
111.95 USD 2.08 (1.89%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHH за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.08, а максимальная — 112.26.
Следите за динамикой Choice Hotels International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHH
- Акции Choice Hotels достигли 52-недельного минимума на уровне $111,4
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 111.4 USD
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Choice Hotels declares quarterly dividend of $0.2875 per share
- Choice Hotels stock hits 52-week low at 116.05 USD
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Choice Hotels Stock: Staying Awhile Longer, As Global Travel Growth Sizzles (NYSE:CHH)
- Choice Hotels International: Price Target Trimmed, But Still A Buy (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Q2 EBITDA Up 2%
- Choice Hotels International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHH)
- Choice Hotels (CHH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Choice Hotels (CHH) Q2 Earnings Top Estimates
- Choice Hotels beats Q2 earnings despite softer revenue
- Choice hotels acquires remaining stake in Canadian joint venture
- Analysts Estimate Hyatt Hotels (H) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Choice Hotels (CHH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Deutsche Bank upgrades Hyatt on asset sales, credit card upside
- UBS lowers Choice Hotels stock price target to $149 on RevPAR concerns
- Choice Hotels EVP Dragisich sells $13,247 in shares
Дневной диапазон
110.08 112.26
Годовой диапазон
109.50 157.86
- Предыдущее закрытие
- 109.87
- Open
- 111.47
- Bid
- 111.95
- Ask
- 112.25
- Low
- 110.08
- High
- 112.26
- Объем
- 516
- Дневное изменение
- 1.89%
- Месячное изменение
- -5.66%
- 6-месячное изменение
- -15.50%
- Годовое изменение
- -13.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.