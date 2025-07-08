КотировкиРазделы
Валюты / CHH
Назад в Рынок акций США

CHH: Choice Hotels International Inc

111.95 USD 2.08 (1.89%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHH за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.08, а максимальная — 112.26.

Следите за динамикой Choice Hotels International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHH

Дневной диапазон
110.08 112.26
Годовой диапазон
109.50 157.86
Предыдущее закрытие
109.87
Open
111.47
Bid
111.95
Ask
112.25
Low
110.08
High
112.26
Объем
516
Дневное изменение
1.89%
Месячное изменение
-5.66%
6-месячное изменение
-15.50%
Годовое изменение
-13.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.