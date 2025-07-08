货币 / CHH
CHH: Choice Hotels International Inc
111.95 USD 2.08 (1.89%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHH汇率已更改1.89%。当日，交易品种以低点110.08和高点112.26进行交易。
关注Choice Hotels International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
110.08 112.26
年范围
109.50 157.86
- 前一天收盘价
- 109.87
- 开盘价
- 111.47
- 卖价
- 111.95
- 买价
- 112.25
- 最低价
- 110.08
- 最高价
- 112.26
- 交易量
- 516
- 日变化
- 1.89%
- 月变化
- -5.66%
- 6个月变化
- -15.50%
- 年变化
- -13.57%
