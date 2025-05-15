FiyatlarBölümler
CHCI
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A

16.19 USD 0.02 (0.12%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHCI fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.70 ve Yüksek fiyatı olarak 16.44 aralığında işlem gördü.

Comstock Holding Companies Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CHCI haberleri

Günlük aralık
15.70 16.44
Yıllık aralık
6.31 18.99
Önceki kapanış
16.21
Açılış
16.44
Satış
16.19
Alış
16.49
Düşük
15.70
Yüksek
16.44
Hacim
52
Günlük değişim
-0.12%
Aylık değişim
1.82%
6 aylık değişim
84.82%
Yıllık değişim
61.90%
21 Eylül, Pazar