CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
15.62 USD 0.23 (1.49%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHCI de hoy ha cambiado un 1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.50, mientras que el máximo ha alcanzado 16.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Comstock Holding Companies Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHCI News
Rango diario
15.50 16.03
Rango anual
6.31 18.99
- Cierres anteriores
- 15.39
- Open
- 15.80
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- Low
- 15.50
- High
- 16.03
- Volumen
- 62
- Cambio diario
- 1.49%
- Cambio mensual
- -1.76%
- Cambio a 6 meses
- 78.31%
- Cambio anual
- 56.20%
