货币 / CHCI
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
15.87 USD 0.48 (3.12%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHCI汇率已更改3.12%。当日，交易品种以低点15.50和高点16.03进行交易。
关注Comstock Holding Companies Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHCI新闻
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Steffan, Comstock Holding COO, sells $13.6k in shares
- Comstock holding director MacCutcheon sells $34,517 in stock
- Steffan Timothy, Comstock Holding Co. COO, sells $68k in shares
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Stocks To Watch: PulteGroup Sees Relative Strength Rating Rise To 80
- Comstock Q2 Earnings Surge Y/Y on Recurring Fee Growth
- Comstock Holding Stock: A Hidden Gem Microcap With Robust Upside (CHCI)
- Comstock director David M. Guernsey sells shares worth $100,066
- Comstock Welcomes Juleps Kentucky Tavern to Loudoun Station
- Comstock Announces Retail Openings at BLVD Forty Four
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Loudoun Station
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Reston Station
- Comstock Releases 2025 Investor Presentation
日范围
15.50 16.03
年范围
6.31 18.99
- 前一天收盘价
- 15.39
- 开盘价
- 15.80
- 卖价
- 15.87
- 买价
- 16.17
- 最低价
- 15.50
- 最高价
- 16.03
- 交易量
- 57
- 日变化
- 3.12%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- 81.16%
- 年变化
- 58.70%
