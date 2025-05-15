통화 / CHCI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
16.19 USD 0.02 (0.12%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHCI 환율이 오늘 -0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.70이고 고가는 16.44이었습니다.
Comstock Holding Companies Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCI News
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Steffan, Comstock Holding COO, sells $13.6k in shares
- Comstock holding director MacCutcheon sells $34,517 in stock
- Steffan Timothy, Comstock Holding Co. COO, sells $68k in shares
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Stocks To Watch: PulteGroup Sees Relative Strength Rating Rise To 80
- Comstock Q2 Earnings Surge Y/Y on Recurring Fee Growth
- Comstock Holding Stock: A Hidden Gem Microcap With Robust Upside (CHCI)
- Comstock director David M. Guernsey sells shares worth $100,066
- Comstock Welcomes Juleps Kentucky Tavern to Loudoun Station
- Comstock Announces Retail Openings at BLVD Forty Four
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Loudoun Station
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Reston Station
- Comstock Releases 2025 Investor Presentation
일일 변동 비율
15.70 16.44
년간 변동
6.31 18.99
- 이전 종가
- 16.21
- 시가
- 16.44
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- 저가
- 15.70
- 고가
- 16.44
- 볼륨
- 52
- 일일 변동
- -0.12%
- 월 변동
- 1.82%
- 6개월 변동
- 84.82%
- 년간 변동율
- 61.90%
20 9월, 토요일