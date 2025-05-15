クォートセクション
通貨 / CHCI
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A

16.21 USD 0.59 (3.78%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHCIの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり15.89の安値と16.56の高値で取引されました。

Comstock Holding Companies Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.89 16.56
1年のレンジ
6.31 18.99
以前の終値
15.62
始値
15.89
買値
16.21
買値
16.51
安値
15.89
高値
16.56
出来高
52
1日の変化
3.78%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
85.05%
1年の変化
62.10%
