通貨 / CHCI
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
16.21 USD 0.59 (3.78%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHCIの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり15.89の安値と16.56の高値で取引されました。
Comstock Holding Companies Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCI News
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Steffan, Comstock Holding COO, sells $13.6k in shares
- Comstock holding director MacCutcheon sells $34,517 in stock
- Steffan Timothy, Comstock Holding Co. COO, sells $68k in shares
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Stocks To Watch: PulteGroup Sees Relative Strength Rating Rise To 80
- Comstock Q2 Earnings Surge Y/Y on Recurring Fee Growth
- Comstock Holding Stock: A Hidden Gem Microcap With Robust Upside (CHCI)
- Comstock director David M. Guernsey sells shares worth $100,066
- Comstock Welcomes Juleps Kentucky Tavern to Loudoun Station
- Comstock Announces Retail Openings at BLVD Forty Four
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Loudoun Station
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Reston Station
- Comstock Releases 2025 Investor Presentation
1日のレンジ
15.89 16.56
1年のレンジ
6.31 18.99
- 以前の終値
- 15.62
- 始値
- 15.89
- 買値
- 16.21
- 買値
- 16.51
- 安値
- 15.89
- 高値
- 16.56
- 出来高
- 52
- 1日の変化
- 3.78%
- 1ヶ月の変化
- 1.95%
- 6ヶ月の変化
- 85.05%
- 1年の変化
- 62.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K