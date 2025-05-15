Devises / CHCI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
16.19 USD 0.02 (0.12%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHCI a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.70 et à un maximum de 16.44.
Suivez la dynamique Comstock Holding Companies Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCI Nouvelles
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Steffan, Comstock Holding COO, sells $13.6k in shares
- Comstock holding director MacCutcheon sells $34,517 in stock
- Steffan Timothy, Comstock Holding Co. COO, sells $68k in shares
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Stocks To Watch: PulteGroup Sees Relative Strength Rating Rise To 80
- Comstock Q2 Earnings Surge Y/Y on Recurring Fee Growth
- Comstock Holding Stock: A Hidden Gem Microcap With Robust Upside (CHCI)
- Comstock director David M. Guernsey sells shares worth $100,066
- Comstock Welcomes Juleps Kentucky Tavern to Loudoun Station
- Comstock Announces Retail Openings at BLVD Forty Four
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Loudoun Station
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Reston Station
- Comstock Releases 2025 Investor Presentation
Range quotidien
15.70 16.44
Range Annuel
6.31 18.99
- Clôture Précédente
- 16.21
- Ouverture
- 16.44
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Plus Bas
- 15.70
- Plus Haut
- 16.44
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 1.82%
- Changement à 6 Mois
- 84.82%
- Changement Annuel
- 61.90%
20 septembre, samedi