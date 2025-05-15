KurseKategorien
CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A

15.84 USD 0.37 (2.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHCI hat sich für heute um -2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.70 bis zu einem Hoch von 16.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Comstock Holding Companies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.70 16.44
Jahresspanne
6.31 18.99
Vorheriger Schlusskurs
16.21
Eröffnung
16.44
Bid
15.84
Ask
16.14
Tief
15.70
Hoch
16.44
Volumen
29
Tagesänderung
-2.28%
Monatsänderung
-0.38%
6-Monatsänderung
80.82%
Jahresänderung
58.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K