CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
15.84 USD 0.37 (2.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHCI hat sich für heute um -2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.70 bis zu einem Hoch von 16.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Comstock Holding Companies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCI News
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Steffan, Comstock Holding COO, sells $13.6k in shares
- Comstock holding director MacCutcheon sells $34,517 in stock
- Steffan Timothy, Comstock Holding Co. COO, sells $68k in shares
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Stocks To Watch: PulteGroup Sees Relative Strength Rating Rise To 80
- Comstock Q2 Earnings Surge Y/Y on Recurring Fee Growth
- Comstock Holding Stock: A Hidden Gem Microcap With Robust Upside (CHCI)
- Comstock director David M. Guernsey sells shares worth $100,066
- Comstock Welcomes Juleps Kentucky Tavern to Loudoun Station
- Comstock Announces Retail Openings at BLVD Forty Four
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Loudoun Station
- Comstock Announces Lineup for Summerbration 2025 at Reston Station
- Comstock Releases 2025 Investor Presentation
Tagesspanne
15.70 16.44
Jahresspanne
6.31 18.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.21
- Eröffnung
- 16.44
- Bid
- 15.84
- Ask
- 16.14
- Tief
- 15.70
- Hoch
- 16.44
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -2.28%
- Monatsänderung
- -0.38%
- 6-Monatsänderung
- 80.82%
- Jahresänderung
- 58.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K