CHCI: Comstock Holding Companies Inc - Class A
15.39 USD 0.25 (1.60%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHCI за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.16, а максимальная — 15.88.
Следите за динамикой Comstock Holding Companies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.16 15.88
Годовой диапазон
6.31 18.99
- Предыдущее закрытие
- 15.64
- Open
- 15.57
- Bid
- 15.39
- Ask
- 15.69
- Low
- 15.16
- High
- 15.88
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -3.21%
- 6-месячное изменение
- 75.68%
- Годовое изменение
- 53.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.