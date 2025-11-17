CHAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Defiance Israel Fixed Income ETF hisse senedi 2.3930 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.2001 - 2.4800 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.2800 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 153 değerine ulaştı. CHAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Defiance Israel Fixed Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Defiance Israel Fixed Income ETF hisse senedi şu anda 2.3930 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -82.92% ve USD değerlerini izler. CHAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CHAI hisse senedi nasıl alınır? Defiance Israel Fixed Income ETF hisselerini şu anki 2.3930 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.3930 ve Ask 2.3960 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 153 ve günlük değişim oranı 7.79% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CHAI fiyat hareketlerini takip edin.

CHAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Defiance Israel Fixed Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.2000 - 14.2500 ve mevcut fiyatı 2.3930 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.3930 veya Ask 2.3960 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -42.34% ve 6 aylık değişim oranı -82.92% değerlerini karşılaştırır. CHAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Core AI Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Core AI Holdings, Inc. hisse senedi yıllık olarak 14.2500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.2000 - 14.2500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.2800 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Defiance Israel Fixed Income ETF performansını takip edin.

Core AI Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Core AI Holdings, Inc. (CHAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.2000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.3930 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.2000 - 14.2500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CHAI fiyat hareketlerini izleyin.