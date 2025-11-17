- Panorámica
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
El tipo de cambio de CHAI de hoy ha cambiado un 8.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.2001, mientras que el máximo ha alcanzado 2.4800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Defiance Israel Fixed Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHAI hoy?
Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) se evalúa hoy en 2.4699. El instrumento se negocia dentro de 2.2001 - 2.4800; el cierre de ayer ha sido 2.2800 y el volumen comercial ha alcanzado 86. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Defiance Israel Fixed Income ETF?
Defiance Israel Fixed Income ETF se evalúa actualmente en 2.4699. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -82.37% y USD. Monitoree los movimientos de CHAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHAI?
Puede comprar acciones de Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) al precio actual de 2.4699. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.4699 o 2.4729, mientras que 86 y 11.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHAI?
Invertir en Defiance Israel Fixed Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 2.2000 - 14.2500 y el precio actual 2.4699. Muchos comparan -40.48% y -82.37% antes de colocar órdenes en 2.4699 o 2.4729. Estudie los cambios diarios de precios de CHAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Core AI Holdings, Inc.?
El precio más alto de Core AI Holdings, Inc. (CHAI) en el último año ha sido 14.2500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.2000 - 14.2500, una comparación con 2.2800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Defiance Israel Fixed Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Core AI Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Core AI Holdings, Inc. (CHAI) para el año ha sido 2.2000. La comparación con los actuales 2.4699 y 2.2000 - 14.2500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHAI?
En el pasado, Defiance Israel Fixed Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.2800 y -82.37% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.2800
- Open
- 2.2200
- Bid
- 2.4699
- Ask
- 2.4729
- Low
- 2.2001
- High
- 2.4800
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 8.33%
- Cambio mensual
- -40.48%
- Cambio a 6 meses
- -82.37%
- Cambio anual
- -82.37%
- Act.
-
- Pronós.
- 9.9
- Prev.
- 10.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.