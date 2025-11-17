CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
今日CHAI汇率已更改4.96%。当日，交易品种以低点2.2001和高点2.4800进行交易。
关注Defiance Israel Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CHAI股票今天的价格是多少？
Defiance Israel Fixed Income ETF股票今天的定价为2.3930。它在2.2001 - 2.4800范围内交易，昨天的收盘价为2.2800，交易量达到153。CHAI的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Israel Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Defiance Israel Fixed Income ETF目前的价值为2.3930。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.92%和USD。实时查看图表以跟踪CHAI走势。
如何购买CHAI股票？
您可以以2.3930的当前价格购买Defiance Israel Fixed Income ETF股票。订单通常设置在2.3930或2.3960附近，而153和7.79%显示市场活动。立即关注CHAI的实时图表更新。
如何投资CHAI股票？
投资Defiance Israel Fixed Income ETF需要考虑年度范围2.2000 - 14.2500和当前价格2.3930。许多人在以2.3930或2.3960下订单之前，会比较-42.34%和。实时查看CHAI价格图表，了解每日变化。
Core AI Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Core AI Holdings, Inc.的最高价格是14.2500。在2.2000 - 14.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Israel Fixed Income ETF的绩效。
Core AI Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Core AI Holdings, Inc.（CHAI）的最低价格为2.2000。将其与当前的2.3930和2.2000 - 14.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHAI股票是什么时候拆分的？
Defiance Israel Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.2800和-82.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.2800
- 开盘价
- 2.2200
- 卖价
- 2.3930
- 买价
- 2.3960
- 最低价
- 2.2001
- 最高价
- 2.4800
- 交易量
- 153
- 日变化
- 4.96%
- 月变化
- -42.34%
- 6个月变化
- -82.92%
- 年变化
- -82.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值