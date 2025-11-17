CHAI股票今天的价格是多少？ Defiance Israel Fixed Income ETF股票今天的定价为2.3930。它在2.2001 - 2.4800范围内交易，昨天的收盘价为2.2800，交易量达到153。CHAI的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Israel Fixed Income ETF股票是否支付股息？ Defiance Israel Fixed Income ETF目前的价值为2.3930。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.92%和USD。实时查看图表以跟踪CHAI走势。

如何购买CHAI股票？ 您可以以2.3930的当前价格购买Defiance Israel Fixed Income ETF股票。订单通常设置在2.3930或2.3960附近，而153和7.79%显示市场活动。立即关注CHAI的实时图表更新。

如何投资CHAI股票？ 投资Defiance Israel Fixed Income ETF需要考虑年度范围2.2000 - 14.2500和当前价格2.3930。许多人在以2.3930或2.3960下订单之前，会比较-42.34%和。实时查看CHAI价格图表，了解每日变化。

Core AI Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Core AI Holdings, Inc.的最高价格是14.2500。在2.2000 - 14.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Israel Fixed Income ETF的绩效。

Core AI Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？ Core AI Holdings, Inc.（CHAI）的最低价格为2.2000。将其与当前的2.3930和2.2000 - 14.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。