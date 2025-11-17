报价部分
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF

2.3930 USD 0.1130 (4.96%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHAI汇率已更改4.96%。当日，交易品种以低点2.2001和高点2.4800进行交易。

关注Defiance Israel Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CHAI股票今天的价格是多少？

Defiance Israel Fixed Income ETF股票今天的定价为2.3930。它在2.2001 - 2.4800范围内交易，昨天的收盘价为2.2800，交易量达到153。CHAI的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Israel Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Defiance Israel Fixed Income ETF目前的价值为2.3930。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.92%和USD。实时查看图表以跟踪CHAI走势。

如何购买CHAI股票？

您可以以2.3930的当前价格购买Defiance Israel Fixed Income ETF股票。订单通常设置在2.3930或2.3960附近，而153和7.79%显示市场活动。立即关注CHAI的实时图表更新。

如何投资CHAI股票？

投资Defiance Israel Fixed Income ETF需要考虑年度范围2.2000 - 14.2500和当前价格2.3930。许多人在以2.3930或2.3960下订单之前，会比较-42.34%和。实时查看CHAI价格图表，了解每日变化。

Core AI Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Core AI Holdings, Inc.的最高价格是14.2500。在2.2000 - 14.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Israel Fixed Income ETF的绩效。

Core AI Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Core AI Holdings, Inc.（CHAI）的最低价格为2.2000。将其与当前的2.3930和2.2000 - 14.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHAI股票是什么时候拆分的？

Defiance Israel Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.2800和-82.92%中可见。

日范围
2.2001 2.4800
年范围
2.2000 14.2500
前一天收盘价
2.2800
开盘价
2.2200
卖价
2.3930
买价
2.3960
最低价
2.2001
最高价
2.4800
交易量
153
日变化
4.96%
月变化
-42.34%
6个月变化
-82.92%
年变化
-82.92%
17 十一月, 星期一
13:30
USD
纽约联储制造业指数
实际值
预测值
9.9
前值
10.7
14:30
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
20:35
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值