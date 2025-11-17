クォートセクション
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF

2.3930 USD 0.1130 (4.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHAIの今日の為替レートは、4.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.2001の安値と2.4800の高値で取引されました。

Defiance Israel Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CHAI株の現在の価格は？

Defiance Israel Fixed Income ETFの株価は本日2.3930です。2.2001 - 2.4800内で取引され、前日の終値は2.2800、取引量は153に達しました。CHAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Defiance Israel Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？

Defiance Israel Fixed Income ETFの現在の価格は2.3930です。配当方針は会社によりますが、投資家は-82.92%やUSDにも注目します。CHAIの動きはライブチャートで確認できます。

CHAI株を買う方法は？

Defiance Israel Fixed Income ETFの株は現在2.3930で購入可能です。注文は通常2.3930または2.3960付近で行われ、153や7.79%が市場の動きを示します。CHAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHAI株に投資する方法は？

Defiance Israel Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅2.2000 - 14.2500と現在の2.3930を考慮します。注文は多くの場合2.3930や2.3960で行われる前に、-42.34%や-82.92%と比較されます。CHAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Core AI Holdings, Inc.の株の最高値は？

Core AI Holdings, Inc.の過去1年の最高値は14.2500でした。2.2000 - 14.2500内で株価は大きく変動し、2.2800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Defiance Israel Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Core AI Holdings, Inc.の株の最低値は？

Core AI Holdings, Inc.(CHAI)の年間最安値は2.2000でした。現在の2.3930や2.2000 - 14.2500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHAIの動きはライブチャートで確認できます。

CHAIの株式分割はいつ行われましたか？

Defiance Israel Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.2800、-82.92%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.2001 2.4800
1年のレンジ
2.2000 14.2500
以前の終値
2.2800
始値
2.2200
買値
2.3930
買値
2.3960
安値
2.2001
高値
2.4800
出来高
153
1日の変化
4.96%
1ヶ月の変化
-42.34%
6ヶ月の変化
-82.92%
1年の変化
-82.92%
17 11月, 月曜日
13:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
期待
9.9
10.7
14:30
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
20:35
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待