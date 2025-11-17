Курс CHAI за сегодня изменился на 4.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.2001, а максимальная — 2.4800.

Следите за динамикой Defiance Israel Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.