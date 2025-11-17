- Обзор рынка
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
Курс CHAI за сегодня изменился на 4.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.2001, а максимальная — 2.4800.
Следите за динамикой Defiance Israel Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHAI сегодня?
Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) сегодня оценивается на уровне 2.3930. Инструмент торгуется в пределах 2.2001 - 2.4800, вчерашнее закрытие составило 2.2800, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Israel Fixed Income ETF?
Defiance Israel Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 2.3930. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.92% и USD. Отслеживайте движения CHAI на графике в реальном времени.
Как купить акции CHAI?
Вы можете купить акции Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) по текущей цене 2.3930. Ордера обычно размещаются около 2.3930 или 2.3960, тогда как 153 и 7.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHAI?
Инвестирование в Defiance Israel Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 2.2000 - 14.2500 и текущей цены 2.3930. Многие сравнивают -42.34% и -82.92% перед размещением ордеров на 2.3930 или 2.3960. Изучайте ежедневные изменения цены CHAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Core AI Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Core AI Holdings, Inc. (CHAI) за последний год составила 14.2500. Акции заметно колебались в пределах 2.2000 - 14.2500, сравнение с 2.2800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Israel Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Core AI Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Core AI Holdings, Inc. (CHAI) за год составила 2.2000. Сравнение с текущими 2.3930 и 2.2000 - 14.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHAI?
В прошлом Defiance Israel Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.2800 и -82.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.2800
- Open
- 2.2200
- Bid
- 2.3930
- Ask
- 2.3960
- Low
- 2.2001
- High
- 2.4800
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 4.96%
- Месячное изменение
- -42.34%
- 6-месячное изменение
- -82.92%
- Годовое изменение
- -82.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.