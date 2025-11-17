КотировкиРазделы
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF

2.3930 USD 0.1130 (4.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHAI за сегодня изменился на 4.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.2001, а максимальная — 2.4800.

Следите за динамикой Defiance Israel Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHAI сегодня?

Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) сегодня оценивается на уровне 2.3930. Инструмент торгуется в пределах 2.2001 - 2.4800, вчерашнее закрытие составило 2.2800, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Israel Fixed Income ETF?

Defiance Israel Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 2.3930. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -82.92% и USD. Отслеживайте движения CHAI на графике в реальном времени.

Как купить акции CHAI?

Вы можете купить акции Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) по текущей цене 2.3930. Ордера обычно размещаются около 2.3930 или 2.3960, тогда как 153 и 7.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHAI?

Инвестирование в Defiance Israel Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 2.2000 - 14.2500 и текущей цены 2.3930. Многие сравнивают -42.34% и -82.92% перед размещением ордеров на 2.3930 или 2.3960. Изучайте ежедневные изменения цены CHAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Core AI Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Core AI Holdings, Inc. (CHAI) за последний год составила 14.2500. Акции заметно колебались в пределах 2.2000 - 14.2500, сравнение с 2.2800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Israel Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Core AI Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Core AI Holdings, Inc. (CHAI) за год составила 2.2000. Сравнение с текущими 2.3930 и 2.2000 - 14.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHAI?

В прошлом Defiance Israel Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.2800 и -82.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.2001 2.4800
Годовой диапазон
2.2000 14.2500
Предыдущее закрытие
2.2800
Open
2.2200
Bid
2.3930
Ask
2.3960
Low
2.2001
High
2.4800
Объем
153
Дневное изменение
4.96%
Месячное изменение
-42.34%
6-месячное изменение
-82.92%
Годовое изменение
-82.92%
17 ноября, понедельник
13:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
9.9
Пред.
10.7
14:30
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
20:35
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.