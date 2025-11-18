- Übersicht
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
Der Wechselkurs von CHAI hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.1300 bis zu einem Hoch von 2.4800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Defiance Israel Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHAI heute?
Die Aktie von Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) notiert heute bei 2.2700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.1300 - 2.4800 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.2800 und das Handelsvolumen erreichte 268. Das Live-Chart von CHAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHAI Dividenden?
Defiance Israel Fixed Income ETF wird derzeit mit 2.2700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -83.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHAI-Aktien?
Sie können Aktien von Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) zum aktuellen Kurs von 2.2700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.2700 oder 2.2730 platziert, während 268 und 2.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHAI-Aktien?
Bei einer Investition in Defiance Israel Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 2.1300 - 14.2500 und der aktuelle Kurs 2.2700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -45.30% und -83.80%, bevor sie Orders zu 2.2700 oder 2.2730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Core AI Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Core AI Holdings, Inc. (CHAI) im vergangenen Jahr lag bei 14.2500. Innerhalb von 2.1300 - 14.2500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.2800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Defiance Israel Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Core AI Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Core AI Holdings, Inc. (CHAI) im Laufe des Jahres betrug 2.1300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.2700 und der Spanne 2.1300 - 14.2500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHAI statt?
Defiance Israel Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.2800 und -83.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.2800
- Eröffnung
- 2.2200
- Bid
- 2.2700
- Ask
- 2.2730
- Tief
- 2.1300
- Hoch
- 2.4800
- Volumen
- 268
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -45.30%
- 6-Monatsänderung
- -83.80%
- Jahresänderung
- -83.80%
