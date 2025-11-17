- Visão do mercado
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
A taxa do CHAI para hoje mudou para 4.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.2001 e o mais alto foi 2.4800.
Veja a dinâmica do par de moedas Defiance Israel Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHAI hoje?
Hoje Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) está avaliado em 2.3930. O instrumento é negociado dentro de 2.2001 - 2.4800, o fechamento de ontem foi 2.2800, e o volume de negociação atingiu 153. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHAI em tempo real.
As ações de Defiance Israel Fixed Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Defiance Israel Fixed Income ETF está avaliado em 2.3930. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -82.92% e USD. Monitore os movimentos de CHAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHAI?
Você pode comprar ações de Defiance Israel Fixed Income ETF (CHAI) pelo preço atual 2.3930. Ordens geralmente são executadas perto de 2.3930 ou 2.3960, enquanto 153 e 7.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHAI?
Investir em Defiance Israel Fixed Income ETF envolve considerar a faixa anual 2.2000 - 14.2500 e o preço atual 2.3930. Muitos comparam -42.34% e -82.92% antes de enviar ordens em 2.3930 ou 2.3960. Estude as mudanças diárias de preço de CHAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Core AI Holdings, Inc.?
O maior preço de Core AI Holdings, Inc. (CHAI) no último ano foi 14.2500. As ações oscilaram bastante dentro de 2.2000 - 14.2500, e a comparação com 2.2800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Defiance Israel Fixed Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Core AI Holdings, Inc.?
O menor preço de Core AI Holdings, Inc. (CHAI) no ano foi 2.2000. A comparação com o preço atual 2.3930 e 2.2000 - 14.2500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHAI?
No passado Defiance Israel Fixed Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.2800 e -82.92% após os eventos corporativos.
