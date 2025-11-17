- Panoramica
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
Il tasso di cambio CHAI ha avuto una variazione del 4.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.2001 e ad un massimo di 2.4800.
Segui le dinamiche di Defiance Israel Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHAI oggi?
Oggi le azioni Defiance Israel Fixed Income ETF sono prezzate a 2.3930. Viene scambiato all'interno di 2.2001 - 2.4800, la chiusura di ieri è stata 2.2800 e il volume degli scambi ha raggiunto 153. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Defiance Israel Fixed Income ETF pagano dividendi?
Defiance Israel Fixed Income ETF è attualmente valutato a 2.3930. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -82.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHAI.
Come acquistare azioni CHAI?
Puoi acquistare azioni Defiance Israel Fixed Income ETF al prezzo attuale di 2.3930. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.3930 o 2.3960, mentre 153 e 7.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHAI?
Investire in Defiance Israel Fixed Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 2.2000 - 14.2500 e il prezzo attuale 2.3930. Molti confrontano -42.34% e -82.92% prima di effettuare ordini su 2.3930 o 2.3960. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Core AI Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Core AI Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 14.2500. All'interno di 2.2000 - 14.2500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.2800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Defiance Israel Fixed Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Core AI Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Core AI Holdings, Inc. (CHAI) nel corso dell'anno è stato 2.2000. Confrontandolo con gli attuali 2.3930 e 2.2000 - 14.2500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHAI?
Defiance Israel Fixed Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.2800 e -82.92%.
- Chiusura Precedente
- 2.2800
- Apertura
- 2.2200
- Bid
- 2.3930
- Ask
- 2.3960
- Minimo
- 2.2001
- Massimo
- 2.4800
- Volume
- 153
- Variazione giornaliera
- 4.96%
- Variazione Mensile
- -42.34%
- Variazione Semestrale
- -82.92%
- Variazione Annuale
- -82.92%
