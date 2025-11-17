- Aperçu
CHAI: Defiance Israel Fixed Income ETF
Le taux de change de CHAI a changé de 4.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.2001 et à un maximum de 2.4800.
Suivez la dynamique Defiance Israel Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHAI aujourd'hui ?
L'action Defiance Israel Fixed Income ETF est cotée à 2.3930 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.2001 - 2.4800, a clôturé hier à 2.2800 et son volume d'échange a atteint 153. Le graphique en temps réel du cours de CHAI présente ces mises à jour.
L'action Defiance Israel Fixed Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Defiance Israel Fixed Income ETF est actuellement valorisé à 2.3930. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -82.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHAI.
Comment acheter des actions CHAI ?
Vous pouvez acheter des actions Defiance Israel Fixed Income ETF au cours actuel de 2.3930. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.3930 ou de 2.3960, le 153 et le 7.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHAI ?
Investir dans Defiance Israel Fixed Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.2000 - 14.2500 et le prix actuel 2.3930. Beaucoup comparent -42.34% et -82.92% avant de passer des ordres à 2.3930 ou 2.3960. Consultez le graphique du cours de CHAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Core AI Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Core AI Holdings, Inc. l'année dernière était 14.2500. Au cours de 2.2000 - 14.2500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.2800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Defiance Israel Fixed Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Core AI Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Core AI Holdings, Inc. (CHAI) sur l'année a été 2.2000. Sa comparaison avec 2.3930 et 2.2000 - 14.2500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHAI a-t-elle été divisée ?
Defiance Israel Fixed Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.2800 et -82.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.2800
- Ouverture
- 2.2200
- Bid
- 2.3930
- Ask
- 2.3960
- Plus Bas
- 2.2001
- Plus Haut
- 2.4800
- Volume
- 153
- Changement quotidien
- 4.96%
- Changement Mensuel
- -42.34%
- Changement à 6 Mois
- -82.92%
- Changement Annuel
- -82.92%
