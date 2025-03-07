Dövizler / CDP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest
30.38 USD 0.55 (1.78%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDP fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.29 ve Yüksek fiyatı olarak 31.24 aralığında işlem gördü.
COPT Defense Properties of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDP haberleri
- Cool Enough For Cuts
- COPT Defense Properties BofA Konferansında: Savunma Sektöründe Stratejik Büyüme
- COPT Defense Properties at BofA Conference: Strategic Growth in Defense Sector
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- COPT Defense Properties declares $0.305 quarterly dividend
- Why COPT Defense (CDP) is a Great Dividend Stock Right Now
- COPT Defense Properties: An Opportunity To Own The Current Momentum For Defense Spending
- COPT Defense Properties 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDP)
- COPT Defense Properties (CDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: COPT Defense Properties beats Q2 forecasts, stock dips
- COPT Defense (CDP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- COPT Defense (CDP) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- COPT Defense Properties Q2 2025 slides: exceeds guidance, raises full-year outlook
- COPT Defense Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Why COPT Defense (CDP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Do Options Traders Know Something About COPT Defense Stock We Don't?
- Lessons Learned From My Development Days: 2 Shovel-Ready REIT Picks
- Truist Securities raises COPT Defense Properties stock price target
- COPT Defense to Present at Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- COPT Defense declares $0.305 quarterly dividend, publishes reports
- Powell On The Hot Seat
- Highwoods Properties (HIW): Short-Term Headwinds Could Last Longer Than Anticipated
- COPT Defense Properties Faces Risks: Analyst Sees Uncertainty In Leasing Process Amid Budget Cut Risks - COPT Defense Props (NYSE:CDP)
Günlük aralık
30.29 31.24
Yıllık aralık
23.92 34.20
- Önceki kapanış
- 30.93
- Açılış
- 31.24
- Satış
- 30.38
- Alış
- 30.68
- Düşük
- 30.29
- Yüksek
- 31.24
- Hacim
- 1.403 K
- Günlük değişim
- -1.78%
- Aylık değişim
- 6.45%
- 6 aylık değişim
- 11.77%
- Yıllık değişim
- 0.30%
21 Eylül, Pazar