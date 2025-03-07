FiyatlarBölümler
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest

30.38 USD 0.55 (1.78%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDP fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.29 ve Yüksek fiyatı olarak 31.24 aralığında işlem gördü.

COPT Defense Properties of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.29 31.24
Yıllık aralık
23.92 34.20
Önceki kapanış
30.93
Açılış
31.24
Satış
30.38
Alış
30.68
Düşük
30.29
Yüksek
31.24
Hacim
1.403 K
Günlük değişim
-1.78%
Aylık değişim
6.45%
6 aylık değişim
11.77%
Yıllık değişim
0.30%
