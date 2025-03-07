CotationsSections
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest

30.38 USD 0.55 (1.78%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDP a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.29 et à un maximum de 31.24.

Suivez la dynamique COPT Defense Properties of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.29 31.24
Range Annuel
23.92 34.20
Clôture Précédente
30.93
Ouverture
31.24
Bid
30.38
Ask
30.68
Plus Bas
30.29
Plus Haut
31.24
Volume
1.403 K
Changement quotidien
-1.78%
Changement Mensuel
6.45%
Changement à 6 Mois
11.77%
Changement Annuel
0.30%
20 septembre, samedi