Divisas / CDP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest
30.47 USD 0.11 (0.36%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CDP de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.34, mientras que el máximo ha alcanzado 31.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas COPT Defense Properties of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDP News
- Cool Enough For Cuts
- COPT Defense Properties en conferencia de BofA: Crecimiento estratégico en defensa
- COPT Defense Properties en la Conferencia de BofA: Crecimiento estratégico en el sector de defensa
- COPT Defense Properties at BofA Conference: Strategic Growth in Defense Sector
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- COPT Defense Properties declares $0.305 quarterly dividend
- Why COPT Defense (CDP) is a Great Dividend Stock Right Now
- COPT Defense Properties: An Opportunity To Own The Current Momentum For Defense Spending
- COPT Defense Properties 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDP)
- COPT Defense Properties (CDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: COPT Defense Properties beats Q2 forecasts, stock dips
- COPT Defense (CDP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- COPT Defense (CDP) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- COPT Defense Properties Q2 2025 slides: exceeds guidance, raises full-year outlook
- COPT Defense Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Why COPT Defense (CDP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Do Options Traders Know Something About COPT Defense Stock We Don't?
- Lessons Learned From My Development Days: 2 Shovel-Ready REIT Picks
- Truist Securities raises COPT Defense Properties stock price target
- COPT Defense to Present at Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- COPT Defense declares $0.305 quarterly dividend, publishes reports
- Powell On The Hot Seat
- Highwoods Properties (HIW): Short-Term Headwinds Could Last Longer Than Anticipated
Rango diario
30.34 31.08
Rango anual
23.92 34.20
- Cierres anteriores
- 30.58
- Open
- 30.70
- Bid
- 30.47
- Ask
- 30.77
- Low
- 30.34
- High
- 31.08
- Volumen
- 1.820 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- 6.76%
- Cambio a 6 meses
- 12.10%
- Cambio anual
- 0.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B