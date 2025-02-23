Währungen / CDP
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest
30.93 USD 0.46 (1.51%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDP hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.41 bis zu einem Hoch von 31.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die COPT Defense Properties of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.41 31.04
Jahresspanne
23.92 34.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.47
- Eröffnung
- 30.43
- Bid
- 30.93
- Ask
- 31.23
- Tief
- 30.41
- Hoch
- 31.04
- Volumen
- 1.428 K
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 8.37%
- 6-Monatsänderung
- 13.80%
- Jahresänderung
- 2.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K