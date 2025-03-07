货币 / CDP
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest
30.65 USD 0.07 (0.23%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDP汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点30.65和高点31.08进行交易。
关注COPT Defense Properties of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDP新闻
- Cool Enough For Cuts
- COPT防务地产在美国银行会议上：国防板块的战略增长
- COPT Defense Properties at BofA Conference: Strategic Growth in Defense Sector
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- COPT Defense Properties declares $0.305 quarterly dividend
- Why COPT Defense (CDP) is a Great Dividend Stock Right Now
- COPT Defense Properties: An Opportunity To Own The Current Momentum For Defense Spending
- COPT Defense Properties 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDP)
- COPT Defense Properties (CDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: COPT Defense Properties beats Q2 forecasts, stock dips
- COPT Defense (CDP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- COPT Defense (CDP) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- COPT Defense Properties Q2 2025 slides: exceeds guidance, raises full-year outlook
- COPT Defense Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Why COPT Defense (CDP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Do Options Traders Know Something About COPT Defense Stock We Don't?
- Lessons Learned From My Development Days: 2 Shovel-Ready REIT Picks
- Truist Securities raises COPT Defense Properties stock price target
- COPT Defense to Present at Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- COPT Defense declares $0.305 quarterly dividend, publishes reports
- Powell On The Hot Seat
- Highwoods Properties (HIW): Short-Term Headwinds Could Last Longer Than Anticipated
- COPT Defense Properties Faces Risks: Analyst Sees Uncertainty In Leasing Process Amid Budget Cut Risks - COPT Defense Props (NYSE:CDP)
日范围
30.65 31.08
年范围
23.92 34.20
- 前一天收盘价
- 30.58
- 开盘价
- 30.70
- 卖价
- 30.65
- 买价
- 30.95
- 最低价
- 30.65
- 最高价
- 31.08
- 交易量
- 461
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 7.39%
- 6个月变化
- 12.77%
- 年变化
- 1.19%
