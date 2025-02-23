КотировкиРазделы
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest

30.58 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDP за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 30.62.

Следите за динамикой COPT Defense Properties of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.32 30.62
Годовой диапазон
23.92 34.20
Предыдущее закрытие
30.47
Open
30.47
Bid
30.58
Ask
30.88
Low
30.32
High
30.62
Объем
968
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
7.15%
6-месячное изменение
12.51%
Годовое изменение
0.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.