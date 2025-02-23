Валюты / CDP
CDP: COPT Defense Properties of Beneficial Interest
30.58 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDP за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 30.62.
Следите за динамикой COPT Defense Properties of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.32 30.62
Годовой диапазон
23.92 34.20
- Предыдущее закрытие
- 30.47
- Open
- 30.47
- Bid
- 30.58
- Ask
- 30.88
- Low
- 30.32
- High
- 30.62
- Объем
- 968
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 7.15%
- 6-месячное изменение
- 12.51%
- Годовое изменение
- 0.96%
