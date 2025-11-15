CCC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi 7.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 7.22 - 7.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.35 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7532 değerine ulaştı. CCC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi şu anda 7.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -21.93% ve USD değerlerini izler. CCC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CCC hisse senedi nasıl alınır? CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisselerini şu anki 7.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 7.37 ve Ask 7.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7532 ve günlük değişim oranı 1.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CCC fiyat hareketlerini takip edin.

CCC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.22 - 9.44 ve mevcut fiyatı 7.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 7.37 veya Ask 7.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -14.60% ve 6 aylık değişim oranı -21.93% değerlerini karşılaştırır. CCC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi yıllık olarak 9.44 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.22 - 9.44). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.35 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. performansını takip edin.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.22 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 7.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.22 - 9.44 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CCC fiyat hareketlerini izleyin.