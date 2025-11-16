- 概要
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり7.22の安値と7.38の高値で取引されました。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CCC株の現在の価格は？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の株価は本日7.37です。7.22 - 7.38内で取引され、前日の終値は7.35、取引量は7532に達しました。CCCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の株は配当を出しますか？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の現在の価格は7.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-21.93%やUSDにも注目します。CCCの動きはライブチャートで確認できます。
CCC株を買う方法は？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の株は現在7.37で購入可能です。注文は通常7.37または7.67付近で行われ、7532や1.24%が市場の動きを示します。CCCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CCC株に投資する方法は？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.への投資では、年間の値幅7.22 - 9.44と現在の7.37を考慮します。注文は多くの場合7.37や7.67で行われる前に、-14.60%や-21.93%と比較されます。CCCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の株の最高値は？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の過去1年の最高値は9.44でした。7.22 - 9.44内で株価は大きく変動し、7.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.の株の最低値は？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.(CCC)の年間最安値は7.22でした。現在の7.37や7.22 - 9.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCCの動きはライブチャートで確認できます。
CCCの株式分割はいつ行われましたか？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.35、-21.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 7.35
- 始値
- 7.28
- 買値
- 7.37
- 買値
- 7.67
- 安値
- 7.22
- 高値
- 7.38
- 出来高
- 7.532 K
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- -14.60%
- 6ヶ月の変化
- -21.93%
- 1年の変化
- -21.93%