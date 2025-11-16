报价部分
货币 / CCC
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

7.37 USD 0.02 (0.27%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CCC汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点7.22和高点7.38进行交易。

关注CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CCC股票今天的价格是多少？

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票今天的定价为7.37。它在7.22 - 7.38范围内交易，昨天的收盘价为7.35，交易量达到7532。CCC的实时价格图表显示了这些更新。

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票是否支付股息？

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.目前的价值为7.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.93%和USD。实时查看图表以跟踪CCC走势。

如何购买CCC股票？

您可以以7.37的当前价格购买CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票。订单通常设置在7.37或7.67附近，而7532和1.24%显示市场活动。立即关注CCC的实时图表更新。

如何投资CCC股票？

投资CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.需要考虑年度范围7.22 - 9.44和当前价格7.37。许多人在以7.37或7.67下订单之前，会比较-14.60%和。实时查看CCC价格图表，了解每日变化。

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.的最高价格是9.44。在7.22 - 9.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.的绩效。

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票的最低价格是多少？

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.（CCC）的最低价格为7.22。将其与当前的7.37和7.22 - 9.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCC股票是什么时候拆分的？

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.35和-21.93%中可见。

日范围
7.22 7.38
年范围
7.22 9.44
前一天收盘价
7.35
开盘价
7.28
卖价
7.37
买价
7.67
最低价
7.22
最高价
7.38
交易量
7.532 K
日变化
0.27%
月变化
-14.60%
6个月变化
-21.93%
年变化
-21.93%
16 十一月, 星期日