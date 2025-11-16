CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
今日CCC汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点7.22和高点7.38进行交易。
关注CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CCC股票今天的价格是多少？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票今天的定价为7.37。它在7.22 - 7.38范围内交易，昨天的收盘价为7.35，交易量达到7532。CCC的实时价格图表显示了这些更新。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票是否支付股息？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.目前的价值为7.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.93%和USD。实时查看图表以跟踪CCC走势。
如何购买CCC股票？
您可以以7.37的当前价格购买CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票。订单通常设置在7.37或7.67附近，而7532和1.24%显示市场活动。立即关注CCC的实时图表更新。
如何投资CCC股票？
投资CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.需要考虑年度范围7.22 - 9.44和当前价格7.37。许多人在以7.37或7.67下订单之前，会比较-14.60%和。实时查看CCC价格图表，了解每日变化。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.的最高价格是9.44。在7.22 - 9.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.的绩效。
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.（CCC）的最低价格为7.22。将其与当前的7.37和7.22 - 9.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCC股票是什么时候拆分的？
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.35和-21.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.35
- 开盘价
- 7.28
- 卖价
- 7.37
- 买价
- 7.67
- 最低价
- 7.22
- 最高价
- 7.38
- 交易量
- 7.532 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -14.60%
- 6个月变化
- -21.93%
- 年变化
- -21.93%