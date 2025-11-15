- Обзор рынка
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Курс CCC за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.22, а максимальная — 7.38.
Следите за динамикой CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCC сегодня?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) сегодня оценивается на уровне 7.37. Инструмент торгуется в пределах 7.22 - 7.38, вчерашнее закрытие составило 7.35, а торговый объем достиг 7532. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 7.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.93% и USD. Отслеживайте движения CCC на графике в реальном времени.
Как купить акции CCC?
Вы можете купить акции CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) по текущей цене 7.37. Ордера обычно размещаются около 7.37 или 7.67, тогда как 7532 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCC?
Инвестирование в CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 7.22 - 9.44 и текущей цены 7.37. Многие сравнивают -14.60% и -21.93% перед размещением ордеров на 7.37 или 7.67. Изучайте ежедневные изменения цены CCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Самая высокая цена CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) за последний год составила 9.44. Акции заметно колебались в пределах 7.22 - 9.44, сравнение с 7.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Самая низкая цена CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) за год составила 7.22. Сравнение с текущими 7.37 и 7.22 - 9.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCC?
В прошлом CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.35 и -21.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.35
- Open
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Low
- 7.22
- High
- 7.38
- Объем
- 7.532 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- -14.60%
- 6-месячное изменение
- -21.93%
- Годовое изменение
- -21.93%