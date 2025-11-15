КотировкиРазделы
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

7.37 USD 0.02 (0.27%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCC за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.22, а максимальная — 7.38.

Следите за динамикой CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) сегодня оценивается на уровне 7.37. Инструмент торгуется в пределах 7.22 - 7.38, вчерашнее закрытие составило 7.35, а торговый объем достиг 7532. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCC в реальном времени.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 7.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.93% и USD. Отслеживайте движения CCC на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) по текущей цене 7.37. Ордера обычно размещаются около 7.37 или 7.67, тогда как 7532 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCC на графике в реальном времени.

Инвестирование в CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 7.22 - 9.44 и текущей цены 7.37. Многие сравнивают -14.60% и -21.93% перед размещением ордеров на 7.37 или 7.67. Изучайте ежедневные изменения цены CCC на графике в реальном времени.

Самая высокая цена CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) за последний год составила 9.44. Акции заметно колебались в пределах 7.22 - 9.44, сравнение с 7.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Самая низкая цена CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) за год составила 7.22. Сравнение с текущими 7.37 и 7.22 - 9.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

В прошлом CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.35 и -21.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.22 7.38
Годовой диапазон
7.22 9.44
Предыдущее закрытие
7.35
Open
7.28
Bid
7.37
Ask
7.67
Low
7.22
High
7.38
Объем
7.532 K
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
-14.60%
6-месячное изменение
-21.93%
Годовое изменение
-21.93%
15 ноября, суббота