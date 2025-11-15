- Panoramica
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Il tasso di cambio CCC ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.22 e ad un massimo di 7.38.
Segui le dinamiche di CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CCC oggi?
Oggi le azioni CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. sono prezzate a 7.37. Viene scambiato all'interno di 7.22 - 7.38, la chiusura di ieri è stata 7.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 7532. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. pagano dividendi?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. è attualmente valutato a 7.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -21.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCC.
Come acquistare azioni CCC?
Puoi acquistare azioni CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. al prezzo attuale di 7.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 7.37 o 7.67, mentre 7532 e 1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CCC?
Investire in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.22 - 9.44 e il prezzo attuale 7.37. Molti confrontano -14.60% e -21.93% prima di effettuare ordini su 7.37 o 7.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 9.44. All'interno di 7.22 - 9.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) nel corso dell'anno è stato 7.22. Confrontandolo con gli attuali 7.37 e 7.22 - 9.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCC?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.35 e -21.93%.
- Chiusura Precedente
- 7.35
- Apertura
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Minimo
- 7.22
- Massimo
- 7.38
- Volume
- 7.532 K
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- -14.60%
- Variazione Semestrale
- -21.93%
- Variazione Annuale
- -21.93%