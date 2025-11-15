- Panorámica
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
El tipo de cambio de CCC de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.22, mientras que el máximo ha alcanzado 7.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CCC hoy?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) se evalúa hoy en 7.37. El instrumento se negocia dentro de 7.22 - 7.38; el cierre de ayer ha sido 7.35 y el volumen comercial ha alcanzado 7532. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CCC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. se evalúa actualmente en 7.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -21.93% y USD. Monitoree los movimientos de CCC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CCC?
Puede comprar acciones de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) al precio actual de 7.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 7.37 o 7.67, mientras que 7532 y 1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CCC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CCC?
Invertir en CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 7.22 - 9.44 y el precio actual 7.37. Muchos comparan -14.60% y -21.93% antes de colocar órdenes en 7.37 o 7.67. Estudie los cambios diarios de precios de CCC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
El precio más alto de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) en el último año ha sido 9.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.22 - 9.44, una comparación con 7.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
El precio más bajo de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) para el año ha sido 7.22. La comparación con los actuales 7.37 y 7.22 - 9.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CCC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CCC?
En el pasado, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 7.35 y -21.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 7.35
- Open
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Low
- 7.22
- High
- 7.38
- Volumen
- 7.532 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -14.60%
- Cambio a 6 meses
- -21.93%
- Cambio anual
- -21.93%