CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
A taxa do CCC para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.22 e o mais alto foi 7.38.
Veja a dinâmica do par de moedas CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCC hoje?
Hoje CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) está avaliado em 7.37. O instrumento é negociado dentro de 7.22 - 7.38, o fechamento de ontem foi 7.35, e o volume de negociação atingiu 7532. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCC em tempo real.
As ações de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. está avaliado em 7.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -21.93% e USD. Monitore os movimentos de CCC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCC?
Você pode comprar ações de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) pelo preço atual 7.37. Ordens geralmente são executadas perto de 7.37 ou 7.67, enquanto 7532 e 1.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCC?
Investir em CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 7.22 - 9.44 e o preço atual 7.37. Muitos comparam -14.60% e -21.93% antes de enviar ordens em 7.37 ou 7.67. Estude as mudanças diárias de preço de CCC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
O maior preço de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) no último ano foi 9.44. As ações oscilaram bastante dentro de 7.22 - 9.44, e a comparação com 7.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
O menor preço de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) no ano foi 7.22. A comparação com o preço atual 7.37 e 7.22 - 9.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCC?
No passado CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 7.35 e -21.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 7.35
- Open
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Low
- 7.22
- High
- 7.38
- Volume
- 7.532 K
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -14.60%
- Mudança de 6 meses
- -21.93%
- Mudança anual
- -21.93%