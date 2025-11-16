- Übersicht
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Der Wechselkurs von CCC hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.22 bis zu einem Hoch von 7.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CCC heute?
Die Aktie von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) notiert heute bei 7.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.22 - 7.38 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.35 und das Handelsvolumen erreichte 7532. Das Live-Chart von CCC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CCC Dividenden?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. wird derzeit mit 7.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -21.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CCC-Aktien?
Sie können Aktien von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) zum aktuellen Kurs von 7.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.37 oder 7.67 platziert, während 7532 und 1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CCC-Aktien?
Bei einer Investition in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 7.22 - 9.44 und der aktuelle Kurs 7.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.60% und -21.93%, bevor sie Orders zu 7.37 oder 7.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) im vergangenen Jahr lag bei 9.44. Innerhalb von 7.22 - 9.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) im Laufe des Jahres betrug 7.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.37 und der Spanne 7.22 - 9.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CCC statt?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.35 und -21.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.35
- Eröffnung
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Tief
- 7.22
- Hoch
- 7.38
- Volumen
- 7.532 K
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -14.60%
- 6-Monatsänderung
- -21.93%
- Jahresänderung
- -21.93%