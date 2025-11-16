- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CCC: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Le taux de change de CCC a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.22 et à un maximum de 7.38.
Suivez la dynamique CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CCC aujourd'hui ?
L'action CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. est cotée à 7.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.22 - 7.38, a clôturé hier à 7.35 et son volume d'échange a atteint 7532. Le graphique en temps réel du cours de CCC présente ces mises à jour.
L'action CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. est actuellement valorisé à 7.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -21.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCC.
Comment acheter des actions CCC ?
Vous pouvez acheter des actions CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. au cours actuel de 7.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.37 ou de 7.67, le 7532 et le 1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CCC ?
Investir dans CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.22 - 9.44 et le prix actuel 7.37. Beaucoup comparent -14.60% et -21.93% avant de passer des ordres à 7.37 ou 7.67. Consultez le graphique du cours de CCC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. l'année dernière était 9.44. Au cours de 7.22 - 9.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) sur l'année a été 7.22. Sa comparaison avec 7.37 et 7.22 - 9.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CCC a-t-elle été divisée ?
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.35 et -21.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.35
- Ouverture
- 7.28
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Plus Bas
- 7.22
- Plus Haut
- 7.38
- Volume
- 7.532 K
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- -14.60%
- Changement à 6 Mois
- -21.93%
- Changement Annuel
- -21.93%