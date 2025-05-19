Dövizler / CCAP
CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.73 USD 0.04 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCAP fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.54 ve Yüksek fiyatı olarak 15.76 aralığında işlem gördü.
Crescent Capital BDC Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCAP haberleri
Günlük aralık
15.54 15.76
Yıllık aralık
13.54 20.19
- Önceki kapanış
- 15.69
- Açılış
- 15.73
- Satış
- 15.73
- Alış
- 16.03
- Düşük
- 15.54
- Yüksek
- 15.76
- Hacim
- 309
- Günlük değişim
- 0.25%
- Aylık değişim
- 1.68%
- 6 aylık değişim
- -7.74%
- Yıllık değişim
- -14.97%
21 Eylül, Pazar