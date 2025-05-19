Devises / CCAP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.73 USD 0.04 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCAP a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.54 et à un maximum de 15.76.
Suivez la dynamique Crescent Capital BDC Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCAP Nouvelles
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Crescent Capital: Buy This 11% Yield Before The Market Rerates It (NASDAQ:CCAP)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Crescent Capital Stock?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crescent Capital BDC, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCAP)
- Earnings call transcript: Crescent Capital BDC misses Q2 2025 EPS forecast
- Crescent Capital CCAP Q2 2025 Earnings Transcript
- Crescent Capital BDC earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Crescent Capital BDC (CCAP) Q2 Earnings Match Estimates
- Crescent Capital BDC Q2 2025 presentation: Sequential improvement amid yield pressure
- Gladstone Investment (GAIN) Q1 Earnings Beat Estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Crescent Capital BDC: Unfairly Discounted With Income (NASDAQ:CCAP)
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- 2 BDCs With 20%+ Discounts, 1 To Buy And 1 To Avoid
- Warning To All BDC Investors
- Crescent Capital BDC: NAV Decline Continues Following Q1 Earnings (NASDAQ:CCAP)
- Crescent Capital BDC: Latest Quarter A Clear Sign Of A Weakening Economy
- Crescent Capital BDC shareholders elect directors, ratify auditors
Range quotidien
15.54 15.76
Range Annuel
13.54 20.19
- Clôture Précédente
- 15.69
- Ouverture
- 15.73
- Bid
- 15.73
- Ask
- 16.03
- Plus Bas
- 15.54
- Plus Haut
- 15.76
- Volume
- 309
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 1.68%
- Changement à 6 Mois
- -7.74%
- Changement Annuel
- -14.97%
20 septembre, samedi