CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.58 USD 0.07 (0.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCAP para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.50 e o mais alto foi 15.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Crescent Capital BDC Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
15.50 15.62
Faixa anual
13.54 20.19
- Fechamento anterior
- 15.51
- Open
- 15.52
- Bid
- 15.58
- Ask
- 15.88
- Low
- 15.50
- High
- 15.62
- Volume
- 87
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 0.71%
- Mudança de 6 meses
- -8.62%
- Mudança anual
- -15.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh