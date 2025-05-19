货币 / CCAP
CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.46 USD 0.06 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCAP汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点15.25和高点15.60进行交易。
关注Crescent Capital BDC Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCAP新闻
日范围
15.25 15.60
年范围
13.54 20.19
- 前一天收盘价
- 15.52
- 开盘价
- 15.52
- 卖价
- 15.46
- 买价
- 15.76
- 最低价
- 15.25
- 最高价
- 15.60
- 交易量
- 355
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -9.33%
- 年变化
- -16.43%
