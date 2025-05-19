Divisas / CCAP
CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.51 USD 0.05 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCAP de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.43, mientras que el máximo ha alcanzado 15.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Crescent Capital BDC Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.43 15.75
Rango anual
13.54 20.19
- Cierres anteriores
- 15.46
- Open
- 15.43
- Bid
- 15.51
- Ask
- 15.81
- Low
- 15.43
- High
- 15.75
- Volumen
- 346
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 0.26%
- Cambio a 6 meses
- -9.03%
- Cambio anual
- -16.16%
