CCAP: Crescent Capital BDC Inc
15.46 USD 0.06 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCAP за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.25, а максимальная — 15.60.
Курс CCAP за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.25, а максимальная — 15.60.
Новости CCAP
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Crescent Capital: Buy This 11% Yield Before The Market Rerates It (NASDAQ:CCAP)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Crescent Capital Stock?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- Crescent Capital BDC: Best Deep Value Play In The BDC Sector (NASDAQ:CCAP)
- Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crescent Capital BDC, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCAP)
- Earnings call transcript: Crescent Capital BDC misses Q2 2025 EPS forecast
- Crescent Capital CCAP Q2 2025 Earnings Transcript
- Crescent Capital BDC earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Crescent Capital BDC (CCAP) Q2 Earnings Match Estimates
- Crescent Capital BDC Q2 2025 presentation: Sequential improvement amid yield pressure
- Gladstone Investment (GAIN) Q1 Earnings Beat Estimates
- WhiteHorse Finance (WHF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Discounts And 10%+ Yields: 2 BDCs To Buy Now
- Crescent Capital BDC: Unfairly Discounted With Income (NASDAQ:CCAP)
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- 2 BDCs With 20%+ Discounts, 1 To Buy And 1 To Avoid
- Warning To All BDC Investors
- Crescent Capital BDC: NAV Decline Continues Following Q1 Earnings (NASDAQ:CCAP)
- Crescent Capital BDC: Latest Quarter A Clear Sign Of A Weakening Economy
- Crescent Capital BDC shareholders elect directors, ratify auditors
Дневной диапазон
15.25 15.60
Годовой диапазон
13.54 20.19
- Предыдущее закрытие
- 15.52
- Open
- 15.52
- Bid
- 15.46
- Ask
- 15.76
- Low
- 15.25
- High
- 15.60
- Объем
- 355
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -9.33%
- Годовое изменение
- -16.43%
