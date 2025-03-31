Dövizler / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc
32.68 USD 0.77 (2.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CBNK fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.60 ve Yüksek fiyatı olarak 33.72 aralığında işlem gördü.
Capital Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CBNK haberleri
- Capital Bancorp: Time For A Breather After An Exceptional First Half (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Q2 2025 slides reveal 39% asset growth, business model transformation
- Capital Bancorp Q2 Revenue Up 38 Percent
- Capital Bancorp (CBNK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Bancorp earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Capital Bancorp: Book Value Increased By Double Digit Percentage (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Stock Hits All-Time High of $34.31
- Capital Bancorp shareholders approve key proposals
- Capital Bank introduces new digital banking platform
- Capital Bank Adds Veteran Delaware Commercial Banking Team Expanding Presence in the Region
Günlük aralık
32.60 33.72
Yıllık aralık
24.13 36.40
- Önceki kapanış
- 33.45
- Açılış
- 33.59
- Satış
- 32.68
- Alış
- 32.98
- Düşük
- 32.60
- Yüksek
- 33.72
- Hacim
- 209
- Günlük değişim
- -2.30%
- Aylık değişim
- -3.43%
- 6 aylık değişim
- 17.89%
- Yıllık değişim
- 28.26%
21 Eylül, Pazar