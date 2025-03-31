КотировкиРазделы
CBNK: Capital Bancorp Inc

32.34 USD 0.86 (2.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBNK за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.24, а максимальная — 32.77.

Следите за динамикой Capital Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
32.24 32.77
Годовой диапазон
24.13 36.40
Предыдущее закрытие
33.20
Open
32.77
Bid
32.34
Ask
32.64
Low
32.24
High
32.77
Объем
57
Дневное изменение
-2.59%
Месячное изменение
-4.43%
6-месячное изменение
16.67%
Годовое изменение
26.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.