CBNK: Capital Bancorp Inc
32.34 USD 0.86 (2.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBNK за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.24, а максимальная — 32.77.
Следите за динамикой Capital Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBNK
- Capital Bancorp: Time For A Breather After An Exceptional First Half (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Q2 2025 slides reveal 39% asset growth, business model transformation
- Capital Bancorp Q2 Revenue Up 38 Percent
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Capital Bancorp (CBNK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Bancorp earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- US extends deadline for fentanyl sanctions on three Mexican financial institutions
- Community bank CoastalSouth Bancshares eyes $281 million valuation in US IPO
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Declares Monthly Distribution
- Capital Bancorp: Book Value Increased By Double Digit Percentage (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Stock Hits All-Time High of $34.31
- Capital Bancorp shareholders approve key proposals
- Capital Bank introduces new digital banking platform
- Capital Bank Adds Veteran Delaware Commercial Banking Team Expanding Presence in the Region
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Дневной диапазон
32.24 32.77
Годовой диапазон
24.13 36.40
- Предыдущее закрытие
- 33.20
- Open
- 32.77
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 32.24
- High
- 32.77
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- -4.43%
- 6-месячное изменение
- 16.67%
- Годовое изменение
- 26.92%
