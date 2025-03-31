통화 / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc
32.68 USD 0.77 (2.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CBNK 환율이 오늘 -2.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.60이고 고가는 33.72이었습니다.
Capital Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBNK News
- Capital Bancorp: Time For A Breather After An Exceptional First Half (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Q2 2025 slides reveal 39% asset growth, business model transformation
- Capital Bancorp Q2 Revenue Up 38 Percent
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Capital Bancorp (CBNK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Bancorp earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- US extends deadline for fentanyl sanctions on three Mexican financial institutions
- Community bank CoastalSouth Bancshares eyes $281 million valuation in US IPO
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Declares Monthly Distribution
- Capital Bancorp: Book Value Increased By Double Digit Percentage (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Stock Hits All-Time High of $34.31
- Capital Bancorp shareholders approve key proposals
- Capital Bank introduces new digital banking platform
- Capital Bank Adds Veteran Delaware Commercial Banking Team Expanding Presence in the Region
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
일일 변동 비율
32.60 33.72
년간 변동
24.13 36.40
- 이전 종가
- 33.45
- 시가
- 33.59
- Bid
- 32.68
- Ask
- 32.98
- 저가
- 32.60
- 고가
- 33.72
- 볼륨
- 209
- 일일 변동
- -2.30%
- 월 변동
- -3.43%
- 6개월 변동
- 17.89%
- 년간 변동율
- 28.26%
20 9월, 토요일