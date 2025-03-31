通貨 / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc
33.45 USD 0.88 (2.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBNKの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり32.16の安値と33.54の高値で取引されました。
Capital Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
32.16 33.54
1年のレンジ
24.13 36.40
- 以前の終値
- 32.57
- 始値
- 32.79
- 買値
- 33.45
- 買値
- 33.75
- 安値
- 32.16
- 高値
- 33.54
- 出来高
- 231
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- -1.15%
- 6ヶ月の変化
- 20.67%
- 1年の変化
- 31.28%
